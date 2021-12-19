الأردن.. ضبط مصاب بكورونا في أحد المقاهي

المصدر: البيان

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أكد محافظ العاصمة الأردنية، ياسر العدوان، أنه تم ضبط مصاب بكورونا هذا الشهر في أحد مقاهي عمان. وفقاً لموقع "رؤيا".

وأوضح العدوان أنه تم تنفيذ نحو 15 ألف زيارة على المنشآت خلال شهر ديسمبر الحالي، مبينا أنه جرى مخالفة أكثر من 270 منشأة لعدم الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد بداخلها.

وخلال الأسبوعين الماضيين جرى ضبط 7 أشخاص من مصابي فيروس كورونا، قاموا بمخالفة إجراءات الحجر ‏المنزلي في محافظتي الزرقا وجرش، حيث تم إيداعهم في المستشفى الميداني بعمان لاستكمال مدة العلاج وسيصار إلى إحالتهم للقضاء حال شفائهم وفقاً لأوامر الدفاع ‏النافذة.‏ حيث سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية والإدارية بحق مخالفي الحجر المنزلي‏.

ودعت وزارة الداخلية الأردنية إلى ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي والبعد عن الممارسات التي تنقل العدوى للآخرين حفاظا على الصحة والسلامة العامة للجميع.