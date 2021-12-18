مصر تسجل أول 3 إصابات بمتحور أوميكرون

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وأعلنت وزارة الصحة المصرية الجمعة أن مصر سجلت أول ثلاث حالات من متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.

وأضافت الوزارة في بيان "هناك حالتان لا تعانيان من أي أعراض والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة، وتخضع الثلاث حالات للعزل والمتابعة من الفريق الطبي."

وأوضحت الوزارة إنه ومن خلال رصد القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور، ومن خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وبناء على نتائج اختبار التسلسل الجيني الذي يتم إجراؤه لجميع الحالات الإيجابية المكتشفة، أظهرت نتائج اختبار التسلسل الجيني وجود ثلاث حالات إيجابية للمتحور "أوميكرون" ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها.

وأكدت أنه تم عزلهم واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

وأضافت الوزارة أنه طبقا لنظام الترصد فإن هناك حالتين لا تعانيان من أي أعراض والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة، وتخضع الثلاث حالات للعزل والمتابعة من الفريق الطبي.

وبينت أن عملية الرصد والمتابعة لم تسفر عن اكتشاف أي إصابة أخرى بالمتحور "أوميكرون" في أي من المطارات أو الموانئ.

وناشدت الوزارة الصحة بالالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي، كما دعت بضرورة الإسراع في تلقي لقاحات فيروس كورونا لحمايتهم من خطر الإصابة.