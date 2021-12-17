وفاة أكبر معمر في فرنسا عن 112 عاما بفيروس كورونا

المصدر: د ب ا

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توفي أكبر معمر في فرنسا عن عمر ناهز 112 عاما بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت شبكة فرانس إنفو الفرنسية يوم الخميس أن "مارسيل مايس" والذي أصبح أكبر رجل معمر في البلاد في تشرين أول/أكتوبر بعد وفاة رجل معمر يكبره بقليل من سكان جزيرة مارتينيك عن عمر بلغ 112عاما.

وتوفي مايس يوم الأربعاء في مستشفى فيين جنوب ليون.

وكان المعمر يقيم مع ابنته الوحيدة في منزله بقرية سان- رومان- أون- جال.

وبعد أن جاءت نتيجة فحص إصابته فيروس كورونا إيجابية، ظهرت عليه في البداية أعراض خفيفة، ثم تم نقله للمستشفى في وقت لاحق.