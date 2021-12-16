مصر تسجل 879 إصابة بفيروس كورونا و48 وفاة

المصدر: البيان

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أعلنت مصر تسجيل 879 إصابة بفيروس كورونا و48 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ، مقابل 822 إصابة و 51 وفاة في اليوم السابق.

وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية أن إجمالي عدد الحالات المسجلة ارتفع بذلك إلى 371698 ، من بينها 21203 وفاة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن 525 متعافيا من الفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ، ليرتفع إجمالي المتعافين حتى الأربعاء إلى 309354 شخصا.