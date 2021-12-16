الجرعة الثالثة وتطعيم الأطفال في مواجهة «أوميكرون»

المصدر: دبي- أمجد عرار

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أفادت دراسة أمريكية بأن عينة الدم المسحوبة من المتلقين الجدد لجرعة ثالثة معزّزة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أظهرت مقاومة قوية للمتحورة الجديدة «أوميكرون»، وبدأ تطعيم الأطفال، أمس، في دول أوروبية عدة، فيما أعلنت بريطانيا رفع حظر الدخول إلى أراضيها عن 11 دولة إفريقية، بينما أطلقت الشرطة الألمانية عملية ضد معارضي القيود الصحية بعد تلقي مسؤول محلي تهديدات بالقتل.

وقالت شركة فايزر/‏‏بيونتيك الأسبوع الماضي: إن نظاماً من ثلاث جرعات من اللقاح المضاد لـ«كورونا» سيكون قادراً على تحييد السلالة الجديدة «أوميكرون» خلال تجربة معملية، لكن الحصول على جرعتين أدى إلى تحفيز الأجسام المضادة بشكل أقل.

وتوقعت الدراسة أن تستعيد اللقاحات فاعليتها عن طريق الجرعة المعززة.

تطعيم الأطفال

بعد الدنمارك والنمسا بدأت إسبانيا واليونان والمجر إضافة إلى مدن ألمانية عدة، بينها برلين، تطعيم الأطفال دون 12 عاماً، وهي فئة عمرية من بين أكثر الفئات المعرضة حالياً للإصابة، ويأتي توسيع نطاق حملات التطعيم في وقت حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبي أورسولا فون دير لايين من أن المتحوّرة الجديدة «أوميكرون» قد تصبح الأكثر انتشاراً في أوروبا بحلول منتصف يناير، لكن حملة التطعيم تواجه معارضة شديدة في دول أوروبية عدة بينها ألمانيا.

وبحسب الصحة العالمية فإن الفئة العمرية بين 5 و14 عاماً هي حالياً أكثر الفئات المعرّضة للعدوى. وإضافة إلى التطعيم لدى أطباء الأطفال والأطباء العموميين، من المتوقع تنظيم حملات تلقيح في حديقة الحيوانات في برلين، وفي متحف التاريخ الطبيعي وحتى في المدارس.

توسيع التطعيم

وتطلق إسبانيا إحدى الدول الأوروبية، التي تسجّل معدّل تطعيم مرتفع، هي أيضاً حملة تطعيم الأطفال بين 5 و11 عاماً، في المدارس ومراكز التلقيح والمستشفيات، بحسب المناطق. وأعرب رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عن أمله بأن يجعل توسيع حملة التطعيم من البلاد «نموذجاً بالنسبة للعالم».

وتواصل المتحوّرة «أوميكرون» تفشيها بوتيرة سريعة في جميع أنحاء العالم، وأعلنت المملكة المغربية عن اكتشاف أول إصابة بالمتحورة الجديدة في مدينة الدار البيضاء، وقالت كينيا إنها رصدت أول ثلاث إصابات بها على الأقلّ.

«سبوتنيك V» معدّل

في روسيا، أعلن ألكسندر غينتسبيرغ، مدير المركز القومي للبحوث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة (غاماليا)، أول من أمس، أن المركز قام بتعديل لقاح «سبوتنيك V» ضد «أوميكرون»؛ الآن يخضع للمرحلة الأولى من التجارب السريرية.

وقال على قناة «روسيا 24» التلفزيونية: «حتى الآن لا يوجد دليل على أن أوميكرون سيحل محل سلالة دلتا. في هذه الحالة، ربما ينبغي أن يكون اللقاح مكوناً من عنصرين يحميان من السلالتين، لذلك، من الضروري استخدام منصة جديدة لابتكار لقاحات طورها معهد غاماليا بالفعل، واللقاح في المرحلة الأولى من التجارب السريرية».

رفع الحظر

في الأثناء، أعلنت الحكومة البريطانية رفع حظر السفر المفروض على المسافرين من 11 دولة إفريقية منذ الشهر الماضي، اعتباراً من أمس. وقال وزير الصحة ساجد جافيد في البرلمان "الآن وقد أصبحنا في مرحلة التفشي على مستوى المجتمع للمتحور أوميكرون في البلاد ولأنه انتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم أصبحت القائمة الحمراء للسفر أقل فاعلية الآن في إبطاء وتيره توغل أوميكرون من الخارج".

والبلدان التي سيتم شطبها من القائمة هي أنغولا وبوتسوانا وإسواتيني وليسوتو وملاوي وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وزامبيا وزيمبابوي.

إجراء صارم

دعت وكالة مكافحة الأمراض الأوروبية أمس، لاتخاذ «إجراء صارم» بشكل «عاجل» لمواجهة التفشي السريع لـ «أوميكرون»، محذرة من أن «التطعيم وحده لن يكون كافياً». وقالت أندريا أمون مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الامراض «لن يسمح لنا التطعيم وحده بمنع تأثيرالمتحورة اوميكرون».