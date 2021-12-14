رابطة الدوري الإنجليزي تكشف عن رقم قياسي للمصابين بكورونا

المصدر: د ب ا

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عن وجود 42 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين اللاعبين والموظفين في مختلف الأندية، وهو أعلى معدل أسبوعي للإصابة بالفيروس منذ بدء نشر إحصائيات الإصابات به في شهر أيار / مايو من العام الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أنه تم الكشف عن 12 حالة إصابة فقط خلال الاسبوع الماضي، لكن الفيروس تفشى بين أندية الدوري الممتاز في الأيام القليلة الماضية، في الوقت الذي تواجه فيه مباراة برينتفورد وضيفه مانشستر يونايتد خطر التأجيل.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان لها: "بين يومي السادس من كانون أول / ديسمبر ويوم 12 من الشهر ذاته، تم إجراء فحوصات على 3805 لاعبين وموظفا، ونتج عن ذلك 42 عينة إيجابية".

وأصدرت الرابطة تعليماتها للأندية بإعادة العمل بإجراءات الطوارئ بما في ذلك ارتداء الكمامات ومراقبة التباعد الاجتماعي والحد من أوقات تلقي العلاج، في الوقت الذي تم تشديد قيود فيروس كورونا في إنجلترا الاسبوع الماضي.

كما أعلنت رابطة الدوري عن زيادة اختبارات التدفق الجانبي وفحوص "بي سي آر" للكشف عن فيروس كورونا على اللاعبين والموظفين، مع تزايد المخاوف على مستوى البلاد بشأن انتشار متحور أوميكرون.

وأوضح البيان: "سلامة الجميع هو أولوية قصوى للرابطة وسيتم اتخاذ الخطوات الاحترازية اللازمة في ظل تزايد أعداد الحالات المصابة بكورونا في البلاد".

وتابع: "سنواصل العمل عن قرب مع الحكومة والسلطات المحلية ومجموعات الجماهير، وسنتجاوب مع أي تغيرات مستقبلية في الإرشادات المحلية أو الوطنية".

تجاوز هذا الارتفاع في عدد الحالات الرقم الأسبوعي السابق، حيث تم الكشف عن 40 حالة إيجابية في بداية كانون ثان / يناير من العام الجاري بعد مرحلتين من الاختبارات.

وتم الكشف عن إصابة ثمانية لاعبين وخمسة موظفين في نادي توتنهام بكورونا، الاسبوع الماضي، الأمر الذي أدى إلى تأجيل مباراتين للفريق مع رين الفرنسي في دوري المؤتمر الأوروبي و مع برايتون في الدوري.

وكشفت أندية أخرى، بما فيها نورويتش سيتي وأستون فيلا، عن عدد من الحالات الإيجابية ضمن صفوفها، فيما تم تأجيل مباراة كوينز بارك رينجرز وشيفيلد يونايتد في دوري الدرجة الأولى، بعد تفشي الفيروس بين صفوف الفريق اللندني.

ويناقش مانشستر يونايتد مع رابطة الدوري حول إذا ما كان الوضع أمنا للسفر إلى برينتفورد لخوض مباراة بالدوري، وذلك بعد قرار مانشستر بإغلاق مركز تدريباته لمدة 24 ساعة.

وجاءت عينات عدد قليل من اللاعبين والموظفين، قيل إنهم أربعة، إيجابية في اختبارات التدفق الجانبي، وذلك بعد الفوز على نورويتش سيتي 1 / صفر، يوم السبت الماضي، قبل أن يتم تأكيد تلك النتائج في اختبارات "بي سي آر" بعد ذلك بيوم واحد.

ويعاني برينتفورد، منافس مانشستر يونايتد في المباراة المقبلة، من مشاكل خاصة، حيث كشف مدربه توماس فرانك، اليوم الاثنين، عن اقتراب هداف الفريق إيفان توني من اللحاق بمباراة غدا الثلاثاء بعد خضوعه لفترة عزل، فيما يستمر غياب إيثان بينوك، فيما تعافى مادس بيش من الفيروس مؤخرا.