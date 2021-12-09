الجزائر.. تعطيل المدارس بعد إصابة 76 طفلا بكورونا

المصدر: البيان

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كشفت وزارة التربية الجزائرية عن تقديم اضطراري وعاجل لموعد العطلة المدرسية وتمديدها 21 يوما، بعد أن الكشف في ولاية وهران عن تسجيل 76 إصابة بكورونا لدى الأطفال.

وقال يوسف بوخاري رئيس مصلحة الوقاية التابعة لمديرية الصحة بوهران إنه تم تسجيل 76 حالة إصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال تتراوح أعمارهم مابين ما بين 4 إلى 18 سنة، وذلك ما بين الفترة الممتدة ما بين 1 نوفمبر إلى 8 ديسمبر، وفقا لصحيفة النهار.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 213484 إصابة، وارتفاع إجمالي حالات الوفاة إلى 6123.