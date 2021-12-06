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الهند تعلن تطعيم 50% من البالغين

المصدر:
  • د ب ا
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أشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الاثنين بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، بعد يوم من إعلان وزير الصحة مانسوخ ماندافيا أن أكثر من 50% من البالغين حصلوا على جرعات اللقاح كاملة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن مودي القول إنه من المهم " الحفاظ على الزخم" لتعزيز مواجهة الفيروس.

كما أكد على الحاجة لاتباع جميع بروتوكولات مواجهة الفيروس مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وكتب مودي تغريدة قال فيها " حملة التطعيم في الهند ضد فيروس كورونا تعبر مرحلة مهمة أخرى. ومن المهم الحفاظ على الزخم لتعزيز مواجهة الفيروس، واتباع جميع بروتوكولات مواجهة كورونا مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي".

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