لتجنب أخذ اللقاح.. إيطالي يلجأ لحيلة ماكرة ومضحكة

المصدر: البيان

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لجأ إيطالي إلى حيلة ماكرة ليتلقى لقاح كورونا، فذهب إلى الوحدة الصحية كاشفاً عن «ذراع مزيفة»، وطلب تلقي اللقاح والحصول على شهادة التطعيم ضد الفيروس، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وعندما اكتشفت الممرضة الحيلة المضحكة أبلغت الشرطة، وقالت إن رجلاً في الخمسين من عمره أتى لأخذ التطعيم واضعاً طبقة من السيليكون على ذراعه وعلى أمل ألا يلاحظه أحد.

وقالت الممرضة لوسائل إعلام محلية إنها عندما رفعت كمه وجدت جلده «مطاطياً وبارداً» ولون بشرته «فاتحا جداً».

وذكرت صحيفة «لا ريبوبليكا» أنه بعد اكتشاف أمر الرجل، حاول أن يقنع الممرضة بأن تتغاضى عن الأمر.

وقال ألبرت سيريو، رئيس حكومة بيدمونت الإقليمية، في بيان على موقع فيسبوك: «القضية تقترب من السخافة، لولا حقيقة أننا نتحدث عن لفتة بالغة الخطورة».

وأضاف: «هذه الحيلة لم تكن مقبولة في ظل التضحية التي دفعها مجتمعنا بأكمله أثناء الوباء، من حيث الأرواح والتكلفة الاجتماعية والاقتصادية».

تشير صحيفة «لا ريبوبليكا» إلى أن الحادثة ربما لم تكن الوحيدة. فقد أظهر منشور على «تويتر» بدلة من السيليكون، بها ذراعان ورقبة مزيفة، كانت معروضة للبيع على أمازون مقابل 488 يورو.

كتب صاحب التغريدة: «إذا ارتديت هذه، هل سيلاحظ أحد؟ ربما أضع تحت السيليكون ملابس إضافية لأتجنب وصول الحقنة إلى ذراعي الحقيقية».

يأتي الحادث قبل تشديد القواعد في إيطاليا لمن لم يتم تطعيمهم.