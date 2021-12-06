فاوتشي: أوميكرون أقل خطراً من دلتا

المصدر: وكالات

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كشف مسؤولون في قطاع الصحة الأمريكي إنه في الوقت الذي ينتشر فيه المتحور الجديد من فيروس كورونا ”اوميكرون” في أنحاء البلاد، تشير تقارير أولية إلى أنه ربما يكون أقل خطورة من متحور دلتا الذي يواصل التسبب في زيادة الإصابات التي تحتاج لعلاج بالمستشفيات.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن، لبرنامج ”حالة الاتحاد” على شبكة ”سي إن إن”، إن العلماء بحاجة إلى المزيد من المعلومات قبل إعلان نتائج بشأن خطورة أوميكرون.

وتشير تقارير من جنوب أفريقيا، حيث ظهر المتحور وأصبح السلالة المهيمنة، إلى أن معدلات دخول المصابين للمستشفيات لم تشهد زيادة مخيفة.

وقال فاوتشي ”حتى الآن لا يبدو أن هناك درجة كبيرة من الخطورة.. لكن علينا توخي الحذر قبل إصدار أي تقييم بأنه أقل خطورة أو أنه لا يسبب أي مرض خطير مماثل لدلتا”.

وأضاف فاوتشي إن إدارة بايدن تدرس رفع قيود السفر المفروضة على غير المواطنين القادمين من دول أفريقية عديدة.

وكانت هذه الإجراءات فرضت مع ظهور متحور أوميكرون في المنطقة، لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انتقد هذه التدابير باعتبارها ”فصلا عنصريا في السفر”.

وقال فاوتشي ”نأمل أن نتمكن من رفع هذا الحظر في فترة زمنية معقولة”، مضيفا ”نشعر جميعا بشكل سيء للغاية بالمصاعب التي وضعت ليس فقط على كاهل جنوب أفريقيا ولكن على بلدان افريقية أخرى”.

وبحلول الأحد، كان فيروس كورونا قد اكتشف في ثلث الولايات الأمريكية، في الشمال الشرقي والجنوب والسهول الكبرى والساحل الغربي. وكانت ولايات ويسكونسن وميزوري ضمن أحدث الولايات التي أكدت رصد إصابات بالمتحور.

وقالت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي إنه تم تسجيل إصابات بسلالة أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا في حوالي 15 ولاية أميركية حتى الآن، ولكن السلالة دلتا ما زالت تمثل غالبية حالات كوفيد-19 على مستوى البلاد.

وقالت والينسكي لقناة (إيه. بي. سي نيوز) في مقابلة " نعلم أن لدينا العشرات من حالات الإصابة ونحن نتابعها عن كثب. ونسمع كل يوم عن المزيد والمزيد من حالات الاشتباه، لذا من المحتمل أن تحدث زيادة في عدد الحالات". ولا تزال هناك حاجة إلى إضافة مزيد من البيانات.

وسجلت 15 ولاية على الأقل حالات إصابة بالمتحور أوميكرون، ومن هذه الولايات كاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت وهاواي وماريلاند وماساتشوستس ومينيسوتا وميزوري ونبراسكا ونيوجيرزي ونيويورك وبنسلفانيا ويوتا وواشنطن وويسكونسن، وفقا لإحصاء رويترز.

وسجلت لويزيانا أيضا حالة اشتباه، بينما كان الشخص المشتبه إصابته في نيوجيرزي قد سافر سابقا أيضا إلى جورجيا، والتي أبلغت أيضا عن حالة إصابة.

ومع ذلك، قالت والينسكي إن المتحور دلتا مسؤول عن معظم حالات الإصابة في الولايات المتحدة. وفي ظل قناعات العاملين في قطاع الصحة بأن اللقاحات تحد من دخول المستشفى والوفاة، يأمل مسؤولو الصحة أن يخفف ذلك من تأثير أوميكرون أيضا.

وقالت إن من بين 90 إلى 100 ألف حالة إصابة يوميا، 99.9 بالمئة منهم مصابون بالمتحور دلتا.

وقالت والينسكي لبرنامج "هذا الأسبوع" على قناة (إيه. بي. سي) "مشكلتنا الآن في أميركا هي المتحور دلتا".