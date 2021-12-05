مصر.. وفاة الصحفي وخبير الشؤون الأفريقية هاني رسلان بكورونا

المصدر: البيان

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توفى أمس السبت، الصحفي المصري هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبير في شؤون السودان وأفريقيا.

ونعى عدد من الصحفيين والكتاب العاملين في مؤسسة الأهرام، وفاة هاني رسلان، مشيرين إلى أن الوفاة جاءت نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وطالبوا بالدعاء له بالرحمة والمعفرة.

كما نعت الدكتورة أماني الطويل مستشارة مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور هاني رسلان خبير الشئون الأفريقية البارز ومستشار مركز الأهرام بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا.

وكتبت الطويل: "فقد مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية الزميل الأستاذ هاني رسلان متأثرا بتداعيات اللعين كرونا. نعزي أنفسنا،وأهله ومحبيه وأصدقاءه.".

وأضافت: "نذكر للفقيد عظيم عمله ومجهوده لخدمة قضايا وطنه، وقضايا وادي النيل خصوصا دراسات الشؤون السودانية. ندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يمن عليه الله سبحانه وتعالى بفسيح جناته".