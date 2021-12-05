مصر تسجل 892 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء السبت تسجيل 892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 39 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي بتعافي 1003 حالات من مرضى كوفيد- 19 وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 300 ألف و 437 حالة حتى مساء السبت.

وذكر البيان أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا حتى مساء السبت بلغ 362 ألفا و 260 شخصا وارتفع إجمالي الوفيات إلى 20 ألفا و 682 حالة وفاة.