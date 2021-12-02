رئيس المكسيك يعلن السيطرة على كورونا في البلاد

المصدر: أ ف ب

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أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الأربعاء "السيطرة على الوباء" في بلاده وذلك أمام حشد تجمع في الساحة الرئيسية في مكسيكو، فيما تثير المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا قلقا في العالم بأسره.

وقال في خطاب ألقاه في مناسبة الذكرى الثالثة لتشكيل حكومته "اليوم هناك 86% من المكسيكيين الذين تفوق أعمارهم 18 عاما محصنون وتقريبا جميعهم بالجرعتين. لقد بدأنا بتلقيح الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاما وسنقوم بإعطاء جرعات معززة بدءا بالمسنين".

وأضاف الرئيس المكسيكي أن "السيطرة على الوباء تسمح لنا بالعودة إلى خطتنا الأولية (...) لتحسين الخدمات الصحية" مثل زيادة عدد الأطباء البالغ حاليا 1,2 لكل ألف نسمة.

وتابع أنه في العام المقبل "إذا سارت الأمور على ما يرام فسوف نحصل على لقاح باتريا (المكسيكي)".

مع 126 مليون نسمة، سجلت المكسيك 3,8 مليون إصابة بكوفيد-19 و294,428 وفاة.

أكد الرئيس المكسيكي أيضا أن الاقتصاد يتعافى من الأزمة الناجمة عن الوباء مما أدى إلى انكماش إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8,5% في 2020.

وقال "ليس لدي شك في أننا قريبا وقريبا جدا، سنخرج بشكل نهائي من الأزمة الاقتصادية. لسنا مديونين مثل دول أخرى، ولم نفقد الإيرادات العامة".