السعودية تعلن تسجيل أول إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل أول إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" لمواطن سعودي قادم من إحدى دول شمال أفريقيا. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وصرّح مصدر مسؤول في وزارة الصحة، بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن ظهور سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد 19) في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى، فقد تم رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة “omicron” من الفيروس في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا، وتم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

وشدّد المصدر على ضرورة مسارعة جميع أفراد المجتمع في استكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.