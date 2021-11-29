الرئيس الصيني: مستعدون لإرسال مليار جرعة من لقاح كورونا لأفريقيا

المصدر: د ب ا

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قال الرئيس الصيني شي جين بينج للقادة الأفارقة إن الصين على استعداد لإرسال مليار جرعة لقاح للمساعدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف جين بينج في كلمة عبر الفيديو لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي أن الصين مستعدة للتبرع بـ 600 مليون جرعة، في حين سوف يتم إنتاج 400 مليون جرعة أخرى من خلال الجهود المشتركة.

وأوضح جين بينج أن الهدف هو رفع معدلات التطعيم في إفريقيا، مشيرا إلى أن هدف الاتحاد الإفريقي هو أن تبلغ نسبة التطعيم 60% هذا العام، على الرغم من انخفاض معدلات التطعيم في مناطق كبيرة بالقارة. ومن أجل تقديم مزيد من المساعدة، أعربت الصين عن استعدادها لإرسال 1500 خبير طبي للمساعدة في إفريقيا.