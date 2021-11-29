الصحة العالمية: انتشار أوميكرون يهدد بعواقب وخيمة

المصدر: البيان - وكالات

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حثت منظمة الصحة العالمية 194 دولة عضوا بها على الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات كوفيد-19، والإبلاغ عن أول حالات وبؤر تفش للمتحور الجديد أوميكرون.

وقالت المنظمة اليوم الاثنين إن تقييم مجمل الخطر العالمي المتعلق بأوميكرون مرتفع للغاية، وقد تحدث زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 اعتمادا على خصائص المتحور الجديد وهو ما ستكون له عواقب وخيمة. مشيرة إلى أن أوميكرون لديه عددا غير مسبوق من زيادة التحورات وبعضها يثير القلق بالنسبة للأثر المحتمل على مسار الجائحة.

وطالبت منظمة الصحة العالمية الدول باستخدام نهج يستند إلى المخاطر لتعديل إجراءات السفر الدولي في الوقت المناسب.

ورجحت المنظمة إمكانية إصابة الأشخاص المطعمين بلقاحات كورونا بالمتحور الجديد وإن كان بنسبة محدودة، وقالت إن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث للوصول إلى فهم أفضل لاحتمال تغلب أوميكرون على اللقاحات والمناعة المكتسبة بعد الإصابة، وثمة قدر كبير من عدم اليقين إزاء قدرة أوميكرون على التغلب على جهاز المناعة.