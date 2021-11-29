مصر تسجل 951 إصابة جديدة بكورونا و 42 وفاة

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء الأحد تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 42 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي بتعافي 733 حالة من مرضى كوفيد- 19 وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 296 ألفا و 167 حالة حتى مساء الأحد.

وذكر البيان أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا حتى مساء الأحد بلغ 356 ألفا و 718 شخصا وارتفع إجمالي الوفيات إلى 20 ألفا و 347 حالة وفاة.