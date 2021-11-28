الصحة العالمية تدعو الدول إلى إبقاء الحدود مفتوحة

المصدر: أ ف ب

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دعت منظمة الصحة العالمية الدول الأحد إلى "إبقاء الحدود مفتوحة" بينها في وقت تكثف فرض القيود على السفر إلى الدول الإفريقية مع تفشي المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في أنحاء العالم.

وقالت المنظمة في بيان ان "منظمة الصحة العالمية تقف إلى جانب الدول الافريقية وتوجه نداء لإبقاء الحدود مفتوحة"، داعية الدول إلى "تبني مقاربة علمية" تستند إلى "تقييم المخاطر".

وأضافت "من الحيوي دعم الدول التي تتعامل بشفافية مع معطياتها لأنها الوسيلة الوحيدة للتأكد من أننا نتلقى المعطيات المهمة في الوقت الملائم".

ودعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا مساء الأحد الدول التي فرضت على مواطنيه قيودا على سفرهم بعد رصد متحورة جديدة لفيروس كورونا، إلى رفعها في شكل "فوري وعاجل"، معتبرا أن الاجراء يفتقر إلى "مبرر علمي".

وأعرب في مداخلة متلفزة عن "خيبة أمله الكبيرة" حيال إغلاق الحدود "غير المبرر تماما" والذي يبدو بمثابة "تمييز بحق بلادنا" والبلدان المجاورة التي طاولها الإجراء نفسه.

وحظرت دول عدة، خصوصا أوروبية، الرحلات الآتية من إفريقيا الجنوبية. والجمعة، أغلقت الولايات المتحدة والسعودية والامارات حدودها أمام مواطني دول في المنطقة المذكورة.

وكانت أنغولا أول دولة افريقية تقرر حظر الرحلات من جنوب افريقيا واليها بسبب المتحورة الجديدة أوميكرون التي رأت منظمة الصحة العالمية أنها "مقلقة".