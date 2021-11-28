المتحور الجديد يصل إلى أستراليا

المصدر: أ ف ب

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قال مسؤولون صحيون الأحد إنهم اكتشفوا إصابتين بالمتحورة أوميكرون في أستراليا للمرة الاولى بعد إجراء اختبار لمسافرين من جنوب إفريقيا وصلا إلى سيدني.

وأوضحت هيئة الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز أنها أجرت اختبارات عاجلة للتسلسل الجينومي وأكدت أن المتحوّرة الجديدة موجودة لدى مسافرين وصلا السبت إلى سيدني.

وأضافت في بيان أن الراكبين سافرا في رحلة للخطوط الجوية القطرية عبر الدوحة.

وثبتت إصابتهما بكوفيد-19 بعد وقت قصير من وصولهما ما تسبب في إجراء تحاليل إضافية لتحديد ما إذا كانا يحملان المتحورة الجديدة أوميكرون التي اكتشفت في جنوب إفريقيا.

وقالت السلطات الصحية "المصابان اللذان لم يعانيا من أي أعراض، معزولان في غرفتين معينتين. وهما ملقحان بشكل كامل".

وأشارت الوزارة إلى ان 12 راكبا آخر من دول إفريقية كانوا في الرحلة نفسها لم تثبت إصابتهم بكوفيد لكنهم وضعوا في الحجر الصحي.

وقالت الهيئة الصحية إنه طلب من الركاب البالغ عددهم 260 والطاقم الخضوع لحجر صحي.