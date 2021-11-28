مصر تسجل 931 إصابة جديدة بكورونا و68 وفاة

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء السبت تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 68 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقارنة مع 913 إصابة و65 وفاة في اليوم السابق.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي بتعافي 531 حالة من مرضى كوفيد- 19 وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 295 ألفا و 434 حالة حتى مساء السبت.

وذكر البيان أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا حتى مساء السبت بلغ 355 ألفا و 767 شخصا وارتفع إجمالي الوفيات إلى 20 ألفا و 305 حالات وفاة.