ذكريات «كورونا» تتحول لمعرض بسلوفينيا

المصدر: ليوبليانا (د ب أ)

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يسلط معرض جديد يقام في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، الضوء على الواقع المعاش خلال فترة جائحة كورونا، إذ يظهر صوراً للشوارع الخالية والمطاعم و للمنازل وغيرها، وسيستمر المعرض حتى 16 يناير 2022.

ومنذ أطلق متحف مدينة ليوبليانا مناشدة «عندما تذهب كورونا» العام الماضي، يرسل المواطنون صوراً فوتوغرافية ومقاطع مصورة ويوميات ومفردات الحياة اليومية وتذكارات شخصية متعلقة بالجائحة. وقال مدير المتحف بلاز بيرسين لوكالة أنباء «اس تي ايه»: «المشروع قائم على فكرة أن ظاهرة فيروس كورونا شكلتنا ومازالت تشكلنا». .