بريطانيا تضيف سينوفاك وسينوفارم الصينيين وكوفاكسين الهندي إلى اللقاحات المعتمدة في البلاد

المصدر: البيان

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قالت الحكومة البريطانية إنها ستعتمد لقاحات كوفيد-19 المدرجة على قائمة منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ في وقت لاحق من هذا الشهر، لتضيف لقاحي سينوفاك وسينوفارم الصينيين إلى قائمة اللقاحات المعتمدة في البلاد بالنسبة للمسافرين الوافدين.

ويعني هذا التغيير، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 22 نوفمبر، أن بريطانيا ستعتبر المسافرين الذين تلقوا هذين اللقاحين مطعمين بشكل كامل، وفق صحيفة "الشعب" الصينينة.

كما تم إدراج لقاح كوفاكسين الهندي إلى قائمة بريطانيا المحدثة للقاحات المعتمدة.

ولم يعد المسافرون، الذين يأتون إلى بريطانيا بعد تلقيهم تطعيم كامل وحصولهم على شهادة التطعيم من واحدة من أكثر من 135 دولة ومنطقة، بحاجة إلى إجراء اختبار قبل المغادرة أو اختبار اليوم الثامن من الوصول أو الخضوع إلى عزل ذاتي عند الوصول.

ويجب على الأشخاص الحاصلين على شهادة تطعيم من دولة أو منطقة ليست مدرجة على القائمة أو الحاصلين على لقاح ليس مدرجا على القائمة، اتباع القواعد المفروضة على الأشخاص غير المؤهلين لاعتبارهم مطعمين بشكل كامل.

وتضم قائمة اللقاحات المعتمدة في بريطانيا الآن، لقاحات فايزر بيونتيك وأكسفورد أسترازينيكا وموديرنا ويانسن.

وبالإضافة إلى هذا، قالت الحكومة البريطانية إنه بداية من 22 نوفمبر، ستتم معاملة جميع من هم أقل من 18 عاما الذي يسافرون إلى إنجلترا، كأشخاص مطعمين بشكل كامل على الحدود، وسيتم إعفاؤهم من متطلبات العزل الذاتي عند الوصول واختبار اليوم الثامن واختبار ما قبل السفر.

وسيُطلب منهم فقط إجراء اختبار بعد الوصول ثم اختبار (بي سي آر) يؤكد خلوهم من الإصابة، إذا ثبتت إصابتهم في الاختبار الأول.

حصل أكثر من 87 في المئة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر في البلاد على الجرعة الأولى من اللقاح، وحصل أكثر من 79 في المئة على الجرعتين، وفقا لأحدث أرقام. وفي نفس الوقت، حصل أكثر من 17 في المئة على جرعات معززة أو جرعة ثالثة من لقاحات كورونا.