فرنسا تعيد العمل بإلزامية وضع الكمامات في المدارس

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وزارة التعليم الفرنسية مساء أمس الثلاثاء إعادة العمل بإلزامية وضع الكمامات في كلّ مدارس المرحلة الابتدائية في سائر أنحاء البلاد اعتباراً من الاثنين المقبل، في قرار يرمي للحدّ من تفشّي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان إنّه اعتباراً من الاثنين المقبل ستنتقل كلّ مقاطعات البلاد إلى المستوى الثاني من البروتوكول الصحّي (...) مع عودة وضع الكمامات من قبل كلّ تلامذة" المرحلة الابتدائية في سائر أنحاء البلاد، بعدما كان هذا الإجراء محصوراً حتى أمس بالمقاطعات التي تسجّل مستويات مرتفعة من العدوى بالفيروس.