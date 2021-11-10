المغرب يرفع حظر التجوال الليلي المفروض بسبب كورونا

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الحكومة المغربية أمس الثلاثاء رفع حظر التجوال الليلي المفروض منذ عدة أشهر في المملكة للتصدي لجائحة كوفيد-19، وذلك بعد "تحسن الحالة الوبائية" وتقدم حملة التلقيح ضد الوباء.

وقالت الحكومة في بيان إن القرار الذي يبدأ العمل به اليوم الأربعاء يأتي "تثمينا للنتائج الإيجابية التي تحققها الحملة الوطنية للتلقيح، وانعكاسات ذلك على تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة".

شهدت الحصيلة اليومية للإصابات بالوباء والوفيات الناجمة عنه تراجعا ملحوظا في المغرب خلال الأسابيع الأخيرة، مع استمرار حملة التلقيح التي شملت أكثر من 22,3 ملايين شخص استفادوا من جرعتي اللقاح حسب آخر حصيلة رسمية أمس الثلاثاء.

تشمل الإجراءات الحكومية الجديدة أيضا السماح بالتنقل بين المدن والمحافظات بدون أية وثيقة.

في المقابل يستمر العمل بجواز التلقيح كشرط ضروري للسفر إلى الخارج أو لولوج جميع الفضاءات والمرافق العمومية المغلقة.

ورغم عدم معارضة أغلبية المغاربية للتطعيم ضد كورونا، أثار الطابع الإلزامي لجواز التلقيح لولوج المرافق والفضاءات العامة احتجاجات في عدة مدن خلال الأسبوعين الماضيين، ودعوات للتراجع عنه.

كما اعتمدت الحكومة المغربية مؤخرا التطعيم بجرعة ثالثة من التلقيح، مجددة أمس الثلاثاء دعوة غير الملقحين إلى الإسراع بتطعيم أنفسهم "تعزيزا للجهود المبذولة لتسريع العودة للحياة الطبيعية".

ويطمح المغرب إلى الوصول إلى مناعة جماعية بتطعيم 80 بالمئة من سكانه، البالغ عددهم نحو 36 مليونا.

وفاق عدد المصابين بالوباء منذ ظهوره في المغرب 947 ألف شخص، توفي أكثر من 14,7 ألف من بينهم، وفق آخر حصيلة رسمية.