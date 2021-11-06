الصين تواصل تطبيق قيود كورونا وسط حالات تفشي خارج البلاد

المصدر: د ب ا

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ذكرت الصين أنها سوف تواصل العمل بالقيود الصارمة للحد من العدوى المحلية لفيروس كورونا، ما يشير إلى أن البلاد ستظل تطبق استراتيجية صفر كوفيد في أي وقت قريب.

وقال وو ليانجو، وهو أحد المسؤولين لدى مفوضية الصحة الوطنية الصينية، في إيجاز صحفي في بكين اليوم السبت إن البلاد لن تغير شيئا حيث إن حالات "التفشي في جيران الصين وحول العالم مازالت مرتفعة ما يشكل تحديا معقدا وخطيرا لهذا الشتاء والربيع المقبل".

ودفعت معدلات التطعيم المتنامية وقدرة سلالة دلتا شديد العدوى المتحورة لفيروس كورونا على التغلب على القيود، دولا من أستراليا إلى سنغافورة إلى التحول من القضاء على كوفيد - 19 إلى تعلم التعامل معه كجائحة. وهذا ترك الصين الدولة الوحيدة التي مازالت مقيدة باستراتيجية صفر كوفيد.