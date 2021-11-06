مصر تسجل 922 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء الجمعة عن تسجيل 922 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و60 حالة وفاة جديدة.

وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة، يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الجمعة إلى 335673 إصابة، كما ترتفع حصيلة الوفيات إلى 18949 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 539 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 281864 .