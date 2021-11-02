إغلاق "ديزني لاند" في شانغهاي الصينية للسيطرة على كورونا

المصدر: البيان

أُغلقت ديزني لاند وديزني تاون في شانغهاي الصينية بشكل مؤقت بين يومي الاثنين والثلاثاء بهدف الوقاية من فيروس كورونا والسيطرة عليه، حسبما ذكر إشعار صادر عن المنتزه مساء أةل أمس يوم الأحد.

وأشار الإشعار إلى أنه سيتم إعلان إعادة فتح المنتزه فور البت في الأمر، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

وأول أمس الأحد، قال المنتزه إنه تم تعليق دخوله للتعاون مع أعمال التحقيقات الوبائية المتعلقة بكوفيد-19 في مقاطعات ومدن أخرى، حيث طُلب من الزوار الخضوع لاختبار الحمض النووي عند بوابات الخروج لدى مغادرتهم المنتزه.

وتم ترتيب ما مجموعه 220 حافلة مكوكية لنقل السياح الذين غادروا المنتزه مساء أمس الأحد، حيث تم تعليق خدمة مترو الأنفاق في محطة منتزه ديزني.

وقال مقر الوقاية من الوباء والسيطرة عليه في شانغهاي مساء أمس الأحد، إن جميع السائحين الذين زاروا ديزني لاند وديزني تاون خلال عطلة نهاية الأسبوع مطالبون بإبلاغ مجتمعاتهم السكنية وأصحاب أعمالهم أو مدارسهم، وإجراء اختبار الحمض النووي على الفور في مؤسسة طبية قريبة