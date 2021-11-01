لليوم الثاني.. لا وفيات بـ «كورونا» في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ولليوم الثاني توالياً، عدم تسجيل أي حالة وفاة، نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس «كوفيد 19».

وتماشياً مع خطط الوزارة، لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد، والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 287876 فحصاً جديداً، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 81 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 739,905 حالات.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 118 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك، يكون مجموع حالات الشفاء 734,132 حالة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تقديم 49584 جرعة من لقاح «كوفيد 19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 21,150,096 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 213.84 جرعة لكل 100 شخص. ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة، لتوفير لقاح «كوفيد 19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».