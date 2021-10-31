إجازة مدفوعة للموظفين للسيطرة على كورونا في روسيا

المصدر: وكالات

امتنعت روسيا عن فرض إجراءات مشددة على مستوى البلاد للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، منذ انتهى إغلاق قصير فرض في بداية الوباء، فيما كانت تأمل بأن يساهم إطلاق عدد من اللقاحات التي تم تطويرها محليا في الحد من تفشي الوباء.

وفي وقت تشهد فيه البلاد تسجيل أعلى حصيلة للإصابات والوفيات جرّاء الوباء على مستوى أوروبا، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بإعطاء إجازة مدفوعة للموظفين اعتبارا من السبت وحتى السابع من نوفمبر في مسعى لخفض حصيلة الإصابات والوفيات القياسية المسجّلة يوميا.

ودخلت القيود الرامية إلى احتواء فيروس كورونا حيّز التطبيق في أنحاء روسيا أمس السبت.

وأعلنت الحكومة تسجيل 40251 إصابة جديدة بالفيروس، في أعلى حصيلة يومية منذ ظهر الوباء.

وعلى الرغم من توافر اللقاحات على مدى شهور، لم يجر تطعيم إلا 32.5% من السكان بالكامل، وفق إحصائيات نشرتها الحكومة السبت.

وأعلن الكرملين الأسبوع الحالي أن خبراء الأوبئة أعربوا عن قلقهم بعدما كشفت استطلاعات نشرتها وكالات إخبارية بأن ثلث الروس يفكرون في السفر خلال موسم العطلات.

وفرضت بعض القيود لاحتواء الفيروس في أنحاء البلاد لكن تلك الأكثر تشددا فرضت الأسبوع الحالي في موسكو، بؤرة الفيروس في روسيا، حيث تم إغلاق الخدمات غير الأساسية.