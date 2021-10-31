مصر تسجل 948 إصابة جديدة بكورونا و57 وفاة

المصدر: د ب ا

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر "السبت" تسجيل 948 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 57 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 390 حالة من مرضى كوفيد- 19 وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 277 ألفا و 623 حالة حتى مساء السبت، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى "السبت" بلغ 330 ألفا و 84 شخصا وارتفع إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و 592 حالة.