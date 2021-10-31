لا وفيات جديدة بـ «كورونا» في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عدم تسجيل أي حالة وفاة في 24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,136 حالة. وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد، والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 297,441 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 88 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 739,824 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 111 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 734,014 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تقديم 23,958 جرعة من لقاح «كوفيد 19»، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 21,100,512 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 213.34 جرعة لكل 100 شخص. ويأتي ذلك، تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».