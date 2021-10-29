حقيقة استخدام سم العقرب في مصر للعلاج من كورونا

المصدر: البيان

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية المصري لشؤون الصحة والوقاية، حقيقة استخدام سم العقرب في مصر للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية أمس مع قناة «إم بي سي مصر»، إنه لا توجد أي أدلة علمية على ما يردده البعض باستخدام سم العقرب في علاج مرضى فيروس كورونا.

وأضاف أن سم العقرب قاتل وليس معالجاً، مؤكداً أن استخدامه في علاج كورونا غير وارد على الإطلاق، ولا يوجد هناك ما يؤيد أو يسهم في تأييد هذا الحديث.

ونَّوه بأن التجربة المصرية في مواجهة جائحة فيروس كورونا مبنية على رؤية مؤسسات ومنظمات دولية على رأسها منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن في العالم الآن مليوني حالة إصابة جديدة بكورونا كل 48 ساعة، كما أن عدد الوفيات من جراء الإصابة بكورونا تجاوز 5 ملايين حالة عالمياً، مشيراً إلى أن في مصر نوعاً من السيطرة على أعداد الإصابات والوفيات.