روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ بداية الجائحة
سجلت روسيا ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات الناجمة عن وباء "كورونا" بواقع 1163 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية ما يمثل أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة في 2 مارس 2020 ، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 236 ألفا و220 حالة وفاة.
وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي وبحسب وكالة " انتر فاكس " للأنباء أن عدد الإصابات اليومية شهد انخفاضا بتسجيل 39849 إصابة جديدة مقارنة بيوم أمس 40096 إصابة ليصبح إجمالي عدد الحالات ثمانية ملايين و432 ألفا و546 إصابة ، وتماثل للشفاء 30462 مريضا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين سبعة ملايين و302 ألفا و 515 .