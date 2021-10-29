روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ بداية الجائحة

المصدر: وكالات

سجلت روسيا ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات الناجمة عن وباء "كورونا" بواقع 1163 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية ما يمثل أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة في 2 مارس 2020 ، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 236 ألفا و220 حالة وفاة.

وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي وبحسب وكالة " انتر فاكس " للأنباء أن عدد الإصابات اليومية شهد انخفاضا بتسجيل 39849 إصابة جديدة مقارنة بيوم أمس 40096 إصابة ليصبح إجمالي عدد الحالات ثمانية ملايين و432 ألفا و546 إصابة ، وتماثل للشفاء 30462 مريضا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين سبعة ملايين و302 ألفا و 515 .