لندن تسحب آخر 7 بلدان من قائمتها الحمراء ضد كوفيد-19

المصدر: ا ف ب

أزالت الحكومة البريطانية اليوم الخميس البلدان السبعة الأخيرة من قائمتها الحمراء، محددة إمكان دخول المقيمين والوافدين إلى انكلترا شرط التزامهم الحجر الصحي في الفندق كإجراء لكبح جائحة كوفيد-19.

والبلدان التي أزيلت من اللائحة هي كولومبيا وبنما وإكوادور وجمهورية الدومينيكان وهايتي وبيرو وفنزويلا التي أغلقت المملكة المتحدة حدودها أمام الوافدين منها بسبب المتحورة غاما التي ظهرت في البرازيل.

وغرّد وزير النقل البريطاني غرانت شابس "سنُبقي اللائحة الحمراء كإجراء احترازي لحماية الصحة العامة ونحن مستعدون لإضافة دول وأقاليم إليها بحسب الحاجة كخط دفاع أول للمملكة المتحدة".

ويتعلّق الإجراء -الذي يدخل حيز التنفيذ الاثنين المقبل - بانجلترا، لكن الحكومة الاسكتلندية أعلنت أيضًا أنها اتخذت القرار نفسه، فيما اعتمدت حكومات ويلز وايرلندا الشمالية بشكل عام القواعد نفسها.

وأعلنت الحكومة البريطانية أنها ستخفف ايضًا من اجراءات الاختبارات الإلزامية للمسافرين الملقّحين الوافدين من 30 دولة أخرى، بينها بيرو وأوغندا.