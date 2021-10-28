دواء مصري يعالج أعراض كورونا خلال 48 ساعة

المصدر: البيان

قال الدكتور محمد النادي؛ عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، إن هناك شركات مصرية تقوم بتصنيع أدوية تعالج مرضى كورونا الذين يعانون من أعراض بسيطة ومتوسطة.

وذكر النادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة «دي إم سي»، أن الدواء المصري المعالج لأعراض فيروس كورونا خلال 48 ساعة، تنتجه شركات مصرية.

وأضاف أن هذا الدواء كان ينتج في اليابان في 2014، وبعد ذلك قامت الصين بتصنيعه لعلاج الأنفلونزا، وبعد ذلك قامت مصر بإنتاجه لأنه يعالج ارتفاع درجات الحرارة، ولفت إلى أن هذا الدواء تم وضعه في بروتوكولات علاج كورونا، وهو علاج مميز، وله تأثير في مواجهة كورونا، وتم إعطاؤه للمرضى.

وأشار إلى أن هذا الدواء متواجد في الصيدليات، وفي لحظة الإفصاح عن اسم الدواء يكون عليه إقبال كبير من المواطنين، وأكد أن هذا الدواء يصنع في مصر.

وأوضح أن هناك دولا كثيرة تستخدم هذا الدواء، وتختفي الأعراض الخاصة بـ« كورونا » بعد 48 ساعة من استخدامه.