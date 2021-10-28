أستراليا تخفف تحذير السفر ونيوزيلندا تخفض الحجر الصحي الحدودي المرتبط بكورونا

المصدر: وكالات

خففت أستراليا اليوم الخميس مستوى تحذير السفر المرتبط بكوفيد-19 بالنسبة لعدة دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا فيما تستعد لإعادة فتح حدودها الأسبوع المقبل للمرة الأولى في أكثر من 18 شهرا.

وسترفع أستراليا حظر السفر إلى الخارج للسكان الذين حصلوا على تطعيم كامل بداية من الأول من نوفمبر بعد زيادة قوية في التطعيمات فيما تتطلع سيدني وملبورن، أكبر مدن أستراليا، لاستقبال المسافرين الوافدين من الخارج دون حجر صحي.

وبينما تبدأ أستراليا تخفيف قيود السفر، سجلت ولاية فيكتوريا اليوم الخميس أكبر عدد يومي للوفيات خلال تفشي السلالة دلتا من فيروس كورونا، حيث بلغت الوفيات الجديدة 25، إضافة إلى تسجيل 1923 إصابة في أعلى زيادة للإصابات في أربعة أيام.

وسجلت نيو ساوث ويلز المجاورة، التي تضم سيدني، 293 إصابة جديدة انخفاضا من 304 أمس الأربعاء.

ورغم موجة السلالة دلتا، لا تزال أعداد الإصابة بالفيروس في أستراليا قليلة نسبيا وفقا للمقاييس العالمية إذ سجلت البلاد في المجمل نحو 166 ألف إصابة و1694 وفاة.

وبموجب تحديث تحذيرات السفر، أُلغي نصح عدم السفر الذي طُبق على جميع الوجهات في مارس 2020. لكن لن يتم خفض تحذير السفر إلى أي بلد إلى ما دون المستوى الثاني الذي يدعو لتوخي درجة عالية من الحذر.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة النيوزيلندية اليوم الخميس أنها ستبدأ في تخفيف قواعد الحجر الصحي الحدودي اعتبارا من نوفمبر، لكن لن يتم السماح بدخول السائحين.

وأغلقت الحدود أمام الجميع باستثناء المواطنين والمقيمين، منذ مارس 2020 في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويقضي الذين يدخلون البلاد حاليا 14 يوما في مرافق العزل والحجر الصحي التي تديرها الحكومة.

غير إنه اعتبارا من 14 نوفمبر، ستقلص هذه المدة إلى سبعة أيام تليها ثلاثة أيام من العزل المنزلي، وفقا لما ذكره وزير الاستجابة لفيروس كورونا، كريس هيبكنز.

وتأمل نيوزيلندا في التحول إلى العزل المنزلي للوافدين الأجانب المطعمين في الربع الأول من العام 2022، وفقا لهيبكنز.

غير إنه قال إن هذا التغيير لن يحدث إلا بعد أن يصل البلد إلى هدفه المتمثل في التطعيم بنسبة 90%.

وتلقى نحو 87% من السكان المؤهلين في البلاد جرعة لقاح أولى، في حين أن 72% من المقيمين في نيوزيلندا تلقوا التطعيم الكامل.

وقال هيبكنز إنه لم يتم اتخاذ أي قرار حول فتح الحدود أمام السائحين.