الكشف عن دواء مصري يعالج كورونا خلال 48 ساعة فقط

المصدر: البيان

كشف د. محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن أن هناك شركات مصرية تقوم بتصنيع أدوية تعالج مرضى كورونا الذين يعانون من أعراض بسيطة ومتوسطة.

وأوضح د. النادي، خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية أن الدواء المصري «أنفيزيرام» المعالج لأعراض فيروس كورونا خلال 48 ساعة، تنتجه شركات مصرية على رأسها شركة «إيفا».

وأضاف أن هذا الدواء كان ينتج في اليابان في 2014، وبعد ذلك قامت الصين بتصنيعه لعلاج الأنفلونزا، وبعد ذلك قامت مصر بإنتاجه لأنه يعالج ارتفاع درجات الحرارة، ولفت إلى أن هذا الدواء تم وضعه في بروتوكولات علاج كورونا، وهو علاج مميز، وله تأثير في مواجهة كورونا، وتم إعطاؤه للمواطنين.

وأشار إلى أن هذا الدواء متواجد في الصيدليات، وفي لحظة الإفصاح عن اسم الدواء يكون عليه إقبال كبير من المواطنين، وأكد أن هذا الدواء يصنع في مصر.

وأوضح أن هناك دولا كثيرة تستخدم هذا الدواء، وتختفي الأعراض الخاصة بـ«كورونا» بعد 48 ساعة من استخدامه.