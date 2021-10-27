21 مليون جرعة لقاح قدمتها الإمارات.. والنسبة إلى 212 %

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 44.492 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 20.965.508 جرعات، ومعدل توزيع اللقاح 211.98 جرعة لكل 100 شخص.

فحوصات

وأعلنت الوزارة عن إجراء 352.721 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. ‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 90 حالة إصابة جديدة جميعها مستقرة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 739.471 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2.134. ‌‎ ‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 125 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 733.504 حالات.