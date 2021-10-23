حقيقة تغريم طلاب الجامعات في مصر غير المطعَّمين ضد كورونا

المصدر: البيان

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة توقيع غرامات على طلاب الجامعات غير المطعَّمين ضد فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأوضح المركز، أمس، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية التي نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لصدور أي قرارات بهذا الشأن، مشيرةً إلى أن الإجراءات التي ستتبعها الجامعات حال عدم تلقي الطالب لقاح كورونا لن تتضمن تحصيل أي غرامات مالية من الطلاب، وإنما سوف تتمثل في عدم السماح بالدخول إلى الحرم الجامعي، إلا بعد تقديم شهادة تثبت الحصول على اللقاح.

ولفتت إلى أنه في حالة عدم حصول الطالب على اللقاح يمكنه إجراء تحليل «بي سي آر» يقدمه أسبوعياً، مع التشديد على الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، مُناشدةً الطلاب الذين لم يتلقوا اللقاح سرعة التوجه إلى أي من نقاط تلقي اللقاح المحددة داخل الجامعات المخصصة للطلاب للحصول عليه.

وفي سياق متصل، تم تقديم نحو 1.2 مليون جرعة بالجامعات من لقاح فيروس كورونا، حتى 16 أكتوبر 2021، ما بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مصر، وكذا العاملين والطلاب، وذلك من خلال 302 مركز تطعيم تم تجهيزها في 60 جامعة.

وبلغ عدد المستشفيات الجامعية المخصصة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي تقدم الخدمة في الوقت الحالي 26 مستشفى تابعة لـ18 جامعة، مزودة بنحو 1637 سريراً، و700 غرفة رعاية مركزة، و526 جهاز تنفس صناعي، إلى جانب 36 مستشفى أخرى جاهزة لدخول الخدمة في أي وقت، وهي تابعة لـ19 جامعة، ومزودة بنحو 6397 سريراً، و712 غرفة رعاية مركزة، و902 جهاز تنفس صناعي.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة.