دراسة: جرعة ثالثة من لقاح فايزر فعالة بنسبة 95,6%

المصدر: ا ف ب

أفادت دراسة أجراها مختبرا فايزر وبايونتيك ونشرت نتائجها اليوم الخميس أن جرعة ثالثة من لقاحهما المضاد لكوفيد-19 فعالة بنسبة 95,6% لمكافحة المرض المصحوب بأعراض.

وجاء في بيان أن التجارب السريرية للجرعة الثالثة التي شملت "10 آلاف شخص تزيد أعمارهم عن 16 عاما" أظهرت "فعالية نسبية بـ95,6%" و"سلامة عالية".

وقالت الشركتان "إنها النتائج الأولى التي تظهر فعالية تجربة عشوائية على جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19".

وأجريت هذه الدراسة فيما كانت "المتحورة دلتا هي المتحورة المهيمنة" في تلك الفترة، وكان متوسط سن المشاركين في التجربة نحو 53 عامًا.

وقال رئيس شركة فايزر ألبير بورلا في بيان "تُبيّن هذه النتائج، مرّة جديدة، فعالية الجرعة الثالثة في جهودنا لحماية الناس من هذا المرض".

وأضافت الشركتان أن هذه النتائج ستُرسل إلى الهيئات الناظمة "في أسرع وقت ممكن".

وسمحت العديد من البلدان بإعطاء جرعات ثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 لتحفيز المناعة لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح والتي تتراجع بعد أشهر بحسب بعض الدراسات.

وأجازت الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير في سبتمبر إعطاء من تلقّوا لقاحاً مضاداً لكوفيد-19 جرعة ثالثة من لقاح مختلف عن ذاك الذي تلقّوه في البداية وتحديدًا الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الذين تتخطى أعمارهم الـ65 عامًا وذلك تطبيقاً لاستراتيجية "المزج والمطابقة" بين اللّقاحات الثلاثة المسموح بها في البلاد.

ووافقت مطلع اكتوبر الوكالة الاوروبية للأدوية على مبدأ إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لكوفيد-19 للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 18 عامًا، تاركة للدول خيار اختيار الفئات السكانية المخوّلة أكثر من غيرها الاستفادة أولًا من القرار.

بدأت فرنسا مثلًا إعطاء جرعة ثالثة من هذا اللقاح لفئات محددة من السكان، أي الأكبر سنًا (بعد ستّة أشهر على تلقّيهم اللقاح) وأصحاب الجهاز المناعي الضعيف، فيما أصبحت الجرعة الثالثة في اسرائيل متوافرة للذين تتخطى أعمارهم 12 عامًا، بعد خمسة أشهر على تلقّيهم اللقاح.