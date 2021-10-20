الكويت تعلن عودة الحياة الطبيعية الحذرة وترفع قيود كورونا للمحصنين

المصدر: كونا

أعلن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاربعاء عودة الحياة الطبيعية الحذرة في دولة الكويت ودخول المرحلة الخامسة والاخيرة من خطة العودة للحياة الطبيعية وإلغاء القرارات الاحترازية لمواجهة وباء (كوفيد 19) للمحصنين.

وقال رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي بشأن آخر تطورات اجراءات الحكومة في مواجهة وباء (كوفيد 19) "نحن اليوم امام مسؤولية جديدة عنوانها (الكويت بعد الجائحة) بدأ الاعداد والاستعداد لها منذ اشهر وبإذن الله ننهض جميعا في الكويت ونحقق تطلعات سمو امير البلاد وسمو ولي عهده في رفعة الكويت وشعبها".

وتقدم بالشكر الجزيل للجيش الابيض الذي كان ولا يزال خط الدفاع الاول في مواجهة الامراض والاوبئة على الوفاء بقسمهم والتفاني في عملهم والامانة في عطائهم وجميع المخلصين من موظفين ومتطوعين في الاجهزة الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ممن واجهوا "العدو الخفي" دفاعا عن الكويت وسكانها.

وقال رئيس مجلس الوزراء الكويتي "كانت هناك اخطاء في بعض القرارات وكانت هناك اراء لم يؤخذ بها ولعل في ذلك دروس عظيمة لي انا شخصيا وللحكومة والقياديين".

مؤكدا ان النجاحات في مواجهة الازمة فاقت الاخطاء وقللت من الاضرار "فنحن والعالم كنا امام اختبار غير مسبوق على كافة المستويات وفي مواجهة اخطار اقتصادية غير متوقعة وامام تحديات غير معروفة المدى ولله الحمد اثبت الكويتيون قدرتهم على مواجهة الكوارث والعبور بالدولة الى بر الامان".

وبهذه المناسبة تقدم بالشكر الجزيل الى كافة المواطنين والمقيمين على هذه الارض الطيبة لالتزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية والاقبال على تلقي اللقاح المضاد للفيروس.