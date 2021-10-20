روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ بداية الجائحة

المصدر: وام

سجلت روسيا ارتفاعا قياسيا وزيادة غير مسبوقة جديدة في عدد الوفيات الناجمة عن الوباء بواقع /1028 حالة وفاة/ بفيروس " كورونا" خلال الساعات الـ 24 الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 226 ألفا و353 حالة وفاة.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس إن عدد الاصابات اليومية شهدت انخفاضا بتسجيل/ 34073 إصابة جديدة/ خلال آخر 24 ساعة مقارنة بيوم أمس / 33740 إصابة / ليصبح إجمالي عدد الحالات 8 ملايين و94 ألفا و825 إصابة.