قيود جديدة في موسكو لمواجهة تجدد انتشار كوفيد في روسيا

المصدر: ا ف ب

فرضت مدينة موسكو اليوم الثلاثاء قيودا صحية هي الأولى منذ الصيف في مواجهة ارتفاع جديد في عدد الاصابات بكوفيد-19 في ظل إحجام عن تلقي اللقاحات، فيما يفكر الكرملين بإجراءات على المستوى الوطني لوقف انتشار الفيروس.

هذه الموجة الناجمة عن المتحورة دلتا تتفاقم بعد انتشار سابق في الصيف، بسبب حملة التلقيح البطيئة وعدم احترام اجراءات التباعد الاجتماعي مع عدم فرض قيود مشددة.

وكتب رئيس بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين أن "عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى بسبب حالات خطيرة يرتفع أيضا كل يوم" وأمر "بإجراءات عاجلة" لحماية الفئات الأكثر ضعفا لا سيما المسنين.

هكذا قضت سلطات العاصمة الروسية بالتلقيح الالزامي لثمانين في المئة من العاملين في الخدمات مقابل ستين في المئة حاليا، وذلك بحلول الاول من يناير 2022، اضافة الى حجر جميع من تجاوزوا ستين عاما من دون تلقي اللقاح بين 25 اكتوبر و25 فبراير، والعمل من بعد "لما لا يقل عن ثلاثين في المئة" من موظفي الشركات.

وقال سوبيانين "أتفهم الى أي حد القيود الحالية مرهقة وغير محببة، لكن ليس هناك أي وسيلة أخرى لحمايتكم من هذا المرض الخطير".

وهي أول قيود تأمر بها موسكو منذ تلك التي رفعت تدريجيا اعتبارا من نهاية يوليو. في يونيو شهدت العاصمة أسبوعا بدون عمل لوقف انتشار المرض لكنها اعتمدت لعدة أسابيع الشهادة الصحية وهي لا تحظى بشعبية وتلقي بثقلها على الاقتصاد.

لكن روسيا سجلت الثلاثاء حصيلة قياسية جديدة مع 1015 وفاة في 24 ساعة ما يرفع الحصيلة الحكومية الاجمالية الى 225,325 وفاة وهي الأعلى في أوروبا. لكن هذا الرقم أقل بكثير من الأرقام الحقيقية اذ أعلنت الوكالة الوطنية للإحصاء روستات عن أكثر من 400 ألف وفاة في نهاية اغسطس.