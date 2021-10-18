الجزائر ترفع الحجر الصحي عن كامل أراضيها

المصدر: ​رويترز، د ب أ

قررت الجزائر، اليوم، رفع الحجر الصحي الذي فُرض في عدد من ولايات البلاد الشهر الماضي، في محاولة لاحتواء انتشار الاصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19)، حسبما أفاد تلفزيون «النهار» الجزائري.

وكان حظر التجول مفروضاً في 23 من أصل 58 ولاية في الجزائر من الساعة 11 مساء حتى الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، وجاء القرار الأخير على خلفية التراجع الملحوظ في إصابات كورونا.

وأوضحت رئاسة الوزراء، في بيان لها، أن قرار رفع حظر التجوال سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بعد غد، مؤكدةً منع كل أنواع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج وغيرها من الأحداث.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 78 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أقل حصيلة تسجلها الجزائر منذ عام، بانخفاض 9 حالات عن يوم أمس، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 205 آلاف و364.

وكشفت الوزارة، في بيان لها، عن رصد وفاة واحدة بتراجع حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس، ليصبح إجمالي الوفيات 5 آلاف و873، مقابل تعافي 67 حالة للشفاء، ليرتفع عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 140 ألفاً و725، فيما يتواجد 11 مريضاً في العناية المركزة.