السعودية.. إتاحة لقاح كورونا لزوار المملكة

المصدر: وكالات

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية أن وزارة الصحة أتاحت التسجيل والحجز للحصول على جرعات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا "كوفيد-19" المعتمدة في السعودية، لحاملي هوية «زائر».

وقالت أن الزائر للمملكة العربية السعودية يمكنه حالياً الحصول على لقاح كورونا من مراكز مختصة باستقبال الزائرين، دعت وزارة الصحة إلى التواصل معها لمعرفة المراكز التي تقدم التطعيم بلقاح كورونا للزائرين.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في مراحل سابقة أن حجز المواعيد لتلقي جرعات لقاحات كورونا المعتمدة في السعودية مقتصر على المواطنين والمقيمين، وفي حال إضافة فئات أخرى سيتم الإعلان عن ذلك في حينه، أما في المرحلة الحالية، فإنه ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها الصحيفة فإن التسجيل حالياً متاح لحاملي هوية "زائر" في مراكز مختصة.

وتأتي هذه الخطوة بعد التوسع الكبير في التغطية المجتمعية بالتحصين من كورونا في السعودية، إذ تم تقديم نحو 44.5 مليون جرعة من اللقاحات منذ بدء التطعيم، منها نحو 23.9 مليون جرعة أولى و20.6 جرعة ثانية، إضافة إلى ما صرح به مصدر مسؤول في وزارة الداخلية "الجمعة" بأنه تقرر تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، واستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في الحرمين الشريفين، وإلغاء التباعد والسماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها دون تقييد بالعدد، وذلك اعتباراً من غد "الأحد" 17 أكتوبر 2021.