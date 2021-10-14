الصحة المصرية تكشف أعراضاً جديدة لفيروس كورونا

المصدر: البيان

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، عن أعراض الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مؤكداً أنها تختلف عن الموجات الثلاث السابقة.

وأكد حسني أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا تتميز بطول فترة الإصابة بدرجة الحرارة ومصاحبة الكحة ببلغم شديد والإصابة بالصداع الشديد وتعب في الجهاز التنفسي العلوي وأيضا ألم شديدة في الجهاز الهضمي اشتكى منه عدد كبير من مصابي فيروس كورونا، وفقا لصحيفة الوطن.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن الموجة الرابعة إصاباتها الأكثر حتى الآن ولكن عدد الإصابات مقارنة بالتعداد السكاني أقل، ومعظم الإصابات متوسطة وبسيطة ومعظمها عزل منزلي حتى الآن، مؤكدا على أن التطعيمات لها عامل كبير في تخفيف الأعراض على مصابي الفيروس وكذلك قلة معدل الوفيات.

وأضاف الدكتور حسام حسني، أن معدل الشفاء داخل مستشفيات العزل الصحي جيدة جدا وتصل إلى 84%. وعن تحديث بروتكول مصابي كورونا، أعلن أن اللجنة العلمية تعقد اجتماعات مكثفة لتحديث البروتكول للمرة السادسة رغبة في إضافة مجموعة من العقاقير والتي تعمل على تقليل مضاعفات التعافي من فيروس كورونا والتي يعاني منها معظم مصابي فيروس كورونا.

وأكد حسني على المواطنين التسابق من أجل الحصول على لقاح كورونا، والجرعة الثالثة لبعض الفئات ليست رفاهية وهي مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، والجرعة الثالثة هي تنشيطية للأجسام المضادة، متابعا أن الأجسام المضادة تظل في الجسم لمدة ستة أشهر أو تسعة أو عام كامل.