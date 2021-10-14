6 مراكز لتوفير نتائج فحوصات «كورونا» العاجلة بالظفرة

المصدر: أبوظبي - البيان

اعتمدت مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ستة مراكز لتقديم خدمة الفحص المستعجل لـ«كوفيد19»، والحصول على النتيجة في مدة لا تتجاوز خمس ساعات.

وخصصت مستشفيات الظفرة، مركز تقييم «كوفيد19» المتميز في مدينة زايد، ومراكز صحة لخدمات «كوفيد19» من المركبة في كل من مدينة زايد، مدينة غياثي، مدينة المرفأ، مدينة ليوا وجزيرة دلما، وبعد إجراء الفحص سيتم إرسال النتائج عبر رسالة نصية قصيرة على أرقام الهواتف الخاصة بهم، كما يمكنهم الحصول على النتائج عبر تطبيق الحصن الإلكتروني وتطبيق صحة الإلكتروني.

ويمكن للراغبين في الحصول على نتائج فحص «كوفيد19» المستعجل وفي مدة نحو خمسة ساعات مقابل 250 درهماً، عند التسجيل من خلال مراكز الفحص وذلك للتسهيل على المراجعين سرعة الحصول على نتائج «كوفيد19» دون الحاجة للانتظار.

وتعمل مراكز صحة لخدمات «كوفيد19» من المركبة في مدن منطقة الظفرة، لمدة 12ساعة تبدأ من من الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً، بينما يستمر العمل في مركز تقييم «كوفيد19» المتميز في مدينة زايد من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساءً.

وحرصت إدارة مستشفيات الظفرة على توفير 8 مراكز متخصصة لتقديم خدمات «كوفيد19»، تغطي جميع مدن منطقة الظفرة، وتم تزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات والكفاءات الطبية والتمريضية والإدارية المدربة من شركة «صحة».