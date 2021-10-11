أسترازينيكا تطور علاجاً فعالاً للوقاية من كورونا

المصدر: د ب ا

أظهرت بيانات جديدة أن علاجا يعتمد على الأجسام المضادة طورته شركة الأدوية العملاقة البريطانية السويدية أسترازينيكا أظهر قدرته على الوقاية من مرض كوفيد-19 وعلاجه.

كانت أسترازينيكا قد قدمت طلبا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأسبوع الماضي للحصول على تصريح للاستخدام الطارئ لدواء "AZD7442"، والذي يتكون من اثنين من الأجسام المضادة، كعلاج وقائي، بحسب وكالة الانباء البريطانية بى إيه ميديا.

وفي بيانات جديدة صدرت صباح اليوم الإثنين، ظهرت فعالية الدواء في الوقاية من الأعراض الشديدة لدى مرضى لم يتلقوا علاجا في المستشفى مصابين بحالات كورونا خفيفة إلى متوسطة، مقارنة مع دواء وهمي.

يشار إلى أنه كان معظم من شملتهم التجارب، وعددهم 903 أشخاص، كانوا معرضين لخطر الإصابة بحالات شديدة من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، ومن بينهم أشخاص يعانون من مشكلات صحية متعددة.

وخلصت الدراسة إلى أن جرعة واحدة من 600 ملليغرام من "AZD7442" تُعطى عن طريق الحقن في العضلات تمكنت من تقليل خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 بشكل حاد أو لدرجة تؤدي إلى الوفاة بنسبة 50%، مقارنة بالعلاج الوهمي، وذلك لدى الأشخاص الذين استمرت لديهم أعراض المرض لسبعة أيام أو أقل.

وبالنسبة لأولئك الذين تلقوا العلاج في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض لأول مرة، قلل "AZD7442" من خطر الإصابة بحالة حادة من كوفيد-19 أو حالة تسبب الوفاة بنسبة 67% مقارنة مع الدواء الوهمي.