حقيقة وجود عجز بأدوية كورونا ومخزون الأكسجين في مصر

المصدر: إعداد: السيد رمضان

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة وجود عجز في أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا (كوفيد 19) ومخزون الأكسجين بالمستشفيات الحكومية تزامناً مع الموجة الرابعة للفيروس.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء المنتشرة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة توافر جميع أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا في كل محافظات الجمهورية التي يتم تحديثها لتتماشى مع متحورات ومضاعفات كورونا، منوهةً بتوافر كل المستلزمات الطبية، بما فيها أسطوانات وخزانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي بشكل طبيعي.

ولفتت إلى وجود مخزون استراتيجي كافٍ منها لعدة أشهر مقبلة، مُشددةً على وجود متابعة مستمرة ورصد يومي لإمداد المستشفيات بكميات إضافية منها على الفور قبل نفادها.

من جهة أخرى، يتم تحديث البروتوكولات العلاجية في مصر بشكل دوري، حيث وضعت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الإصدار الخامس من البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا.

وتمت إضافة دواء جديد قائم على الأجسام المضادة، مع الإبقاء على الأدوية التي أثبتت فعاليتها ومنها مضادات الفيروسات التي تضم المادة الفعّالة «فافيبيرافير».

كما تجري مراجعة احتياجات المستشفيات من الأكسجين بشكل دوري، وكذلك مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية المتوفرة بها، ومراجعة معدلات الاستهلاك، ونسب الإشغال بالمستشفيات، والعمل على سرعة توريد أي نواقص في تلك المستلزمات إلى المستشفيات على الفور.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق.