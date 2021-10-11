دراسة تفند المعلومات المتداولة حول منشأ كورونا في كهف خفافيش

المصدر: وكالات

فندت دراسة فرنسية المعلومات المتداولة حول منشأ فيروس كورونا في كهف خفافيش جنوب الصين، قائلة "المعلومات لا أساس لها من الصحة".

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يعتقد عدد من الخبراء أن الفيروس ربما نشأ لأول مرة في كهف "موجيانغ"، بعد أن ذكرت تقارير أن هناك ستة من عمال المناجم أصيبوا بمرض غامض يشبه الإنفلونزا في عام 2012 بعد عملهم بهذا الكهف.

وتم إرسال علماء من معهد ووهان لعلم الفيروسات للتحقيق في هذا الأمر في ذلك الوقت، حيث أرسلوا عينات من الخفافيش إلى المختبر لفحصها، وعثروا على عدد من الفيروسات بها، كان أحدهم هو كورونا الخاص بالخفافيش والمعروف باسم (RaTG13) والذي يشترك في نفس في التركيبة الجينية لـ«كوفيد - 19» بنسبة 97%.

ويعتقد مؤيدو نظرية التسرب المختبري أن عمال المناجم أصيبوا بنسخة مبكرة من فيروس كورونا المستجد وأن العامل الممرض المسبب للوباء كان نتيجة تجارب على فيروسات أرسلت من الكهف لمختبر ووهان.

لكن الباحثين الفرنسيين يقولون الآن إن هذه النظرية لا يمكن أن تكون صحيحة بعد أن فحصوا التقارير الطبية لعمال المناجم في ذلك الوقت.

وأشار الباحثون في دراستهم إلى أن الأعراض التي عانى منها العمال في ذلك الوقت كانت مختلفة جداً عن أعراض "كورونا"، قائلين إن أحد أعراض "كورونا" هو السعال الجاف، في حين عانى عمال المناجم من نوع مختلف تماماً من السعال، حيث كانوا يسعلون الدم أو المخاط.

وأظهرت فحوصات التصوير المقطعي المحوسب (CT scan) أن العمال لم يعانوا أيضاً من نفس ندبات الرئة التي عانى منها العديد من مرضى فيروس كورونا في المستشفيات.